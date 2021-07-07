تراند الفن: وزير التعليم يوجه بتشكيل فريق لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارات التعليمية لمتابعة الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع مديري الإدارات التعليمية.

وأضاف باهي، أن فريق العمل تم تشكيله تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أصدرها خلال اجتماعه مع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف وكيل والوزارة، أنه من مهام فريق العمل المرور على لجان الثانوية العامة وعددها 19 لجنة بالمحافظة، للتأكد من جاهزيتها لإجراء الامتحانات، وكذلك مراجعة التعقيم والتطهير بشكل يومي، حتى الانتهاء من الامتحانات متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائبه لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، والدكتور أحمد ضاهر، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، قد اجتمعوا اليوم الثلاثاء، بالدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز التطوير التكنولوجي.

وأكد وكيل الوزارة أن الاجتماع يخص مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ورؤساء اللجان لمتابعة تحضيرات وتنفيذ الإجراءات الخاصة بامتحان الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 11 يوليو الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوزير استعرض خلال الاجتماع السيناريوهات الخاصة بأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان بالشكل الأمثل وفقًا للقواعد الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وقال باهي إن الدكتور طارق شوقي أشار إلى أن هناك عملًا ضخمًا يقوم به مئات الآلاف من الزملاء في أسرة التربية والتعليم الرائعة، آملًا في أن تتضافر جميع الجهود من معلمين وإداريين وإعلاميين وأولياء أمور، لمساعدة أبنائنا على التأقلم نفسيًا لأداء الامتحانات.

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