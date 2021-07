تراند الفن: كتاب جديد يكشف تورط “ترامب” في فضيحة جيسلين ماكسويل المتهمة بتحريض القاصرات على الدعارة

صحيفة المرصد : كشف كتاب جديد أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قلقا من أن سيدة المجتمع البريطانية، جيسلين ماكسويل ستجره إلى فضيحة جيفري إبستين الجنسية معها ، حيث كان يفكر في العفو عنها قبل انتهاء فترته الرئاسية.

وكان المؤلف مايكل وولف قد كتب في كتابه ، The Last Days of the Trump Presidency ، أن الرئيس المنتهية ولايته أبدى اهتمامًا مفاجئًا بقضية ماكسويل ، الصديقة المقربة من الملياردير الأمريكي المنتحر، جيفري إبستين، في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية.

وكتب مايكل وولف في كتابه أن ترامب قال :” هل قالت ماكسويل أي شيء عني؟”، هل ستتحدث عن شئ ؟ هل ستتحدث على أي شخص؟”، وفقًا لما أوردته صحيفة” ديلي ميل “البريطانية.

يُذكر أن ترامب كان شريكًا معروفًا لإبستين وماكسويل قبل أن يقر إبستين بالذنب بتهمة تحريض القاصرات على الدعارة في عام 2008، حيث كانت جيسلين ماكسويل متهمة أيضا بالتحريض والتآمر لإغراء القاصرين للسفر من أجل الانخراط في أعمال جنسية غير قانونية.