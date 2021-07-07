تراند الفن: التشكيل الأساسي لمواجهة كولومبيا والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه كولومبيا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي:-

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: أوتاميندي – بيزيلا – مولينا – تاجليافيكو.

خط الوسط: لوسيلسيو – جويدو رودريجز – دي باول.

خط الهجوم: جونزاليس – ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى هذا الدور بعد الفوز على الإكوادور في ربع نهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ببنما جاءت تشكيلة كولومبيا الأساسية كالآتي:-

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: مونيز – ياري مينا – سانشيز – تيسيلو.

خط الوسط: باريوس – كولاير – دياز – كوادرادو.

خط الهجوم: زاباتا – بوري.

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