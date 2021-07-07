تراند الفن: اليوم.. عماد النحاس يضع الرتوش الأخيرة لخطة عبور الأهلي في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه بالجبل الأخضر، استعدادا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشمل المران الختامي عددًا من الجوانب التكتيكة من قبل عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، فضلًا على إعلان قائمة اللاعبين التي تخوض المواجهة.

وكان النحاس طلب من جهازه المعاون، مُتابعة مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة بالدوري، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه برباعية دون رد، لدراسة نقاط القوة في صفوف الفريق.

ويستعد ذئاب الجبل لمُواجهة الأهلي في التاسعة مساء غدًا الخميس، على ستاد بيتروسبورت، ضمن مُنافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى المقاولون العرب هزيمة في أخر مبارياته بالدوري أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه مهاجم الفريق العسكري ناصر منسي، بعد تمريرة مساعدة من عمرو جمال.

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