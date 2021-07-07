تراند الفن: من هو رجل الأعمال المقبوض عليه في التجمع الخامس لتنفيذ 124 حكم قضائي عليه؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت آخر الأخبار 17 زيارة

أثارت واقعة القبض على عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق في منطقة التجمع الخامس التساؤلات حول الاتهامات الموجهة له، حيث أكدت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال المضبوط هارب من 124 حكم قضائي بينها أحكام واجبة النفاذ.

من هو رجل الأعمال المتهم محمد عبدالوهاب؟

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة القبض عليه في فبراير 2015، لتنفيذ مجموعة أحكام صادرة ضده نهائيا بالحبس 3 سنوات، فى قضايا شيكات دون رصيد.

محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النادى الأهلى السابق لعدة دورات متتالية.

أحد العلامات البارزة في تاريخ القلعة الحمراء لوجوده المستمر في أحداث عديدة.

سبق اتهامه بأنه تسبب في خلافات بين أعضاء مجلس الأهلي

اتهم بالخيانة والتسبب في مشكلات بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي أثناء عمله عضو مجلس النادى في 2016.

تم استبعاده في فبراير 2017 حينما أصدر وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، آنذاك، قراراً بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي لمدة عام وذلك بعد أن انتهت مدة مجلس إدارة الأهلي.

المجلس الجديد الذي قام بتعيينه وزير الرياضة السابق، شهد استبعاد محمد عبدالوهاب، عضو مجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بباقي الأعضاء، وشمل كل من محمود طاهر «رئيسًا لمجلس الإدارة»، مصطفى كامل زاهر «أمينًا للصندوق»، عماد محمد وحيد «عضو مجلس الإدارة»، مهند مجدي عبدالعزيز «عضو مجلس الإدارة»، مروان هشام «عضو مجلس الإدارة»، محمد جمال هليل «عضو مجلس الإدارة.

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