تراند الفن: يتجاهلها كثيرون.. أعراض الإصابة بأمراض الكبد التي تستدعي التحرك سريعا قبل فوات الأوان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏22 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: حذر موقع “ويب ميد” المتخصص في الشئون الصحية والطبية من خطورة تجاهل بعض الأعراض التي تكون في الأساس علامة على الإصابة بأمراض الكبد.

وأشار إلى أن هناك أعراض مهمة يجب الانتباه إليها والتي تبدو أسبابها غامضة للشخص مثل ألم البطن وعدم الشعور بالجوع والإحساس بالتعب وفقدان الطاقة والإسهال.

وأضاف أنه مع تطور الضرر الذي أصاب الكبد تظهر علامات أخرى مثل اصفرار الجلد أو العين وحكة الجلد.

ولفت إلى أن علامات أكثر وضوحا تستمر بعد ذلك في الظهور مثل انتفاخ البطن المعروف بالاستسقاء وانتفاخ الساقين أو القدمين.

وذكر أن تضرر الكبد وعدم قدرته على تخليص الجسم من السموم بكفاءة يزيد من تحول البول للون الداكن وشعور المرء بالارتباك والتعب والغثيان والرغبة في القيء.

ومع زيادة المرض تبدأ الكدمات في الظهور على الجسم مع عدم توقف أي نزيف بصورة طبيعية مقارنة بالأصحاء، وتظهر تحت الجلد ما يشبه الشجيرات الحمراء والشبكات العنكبوتية.

واعتبر الموقع أن سرعة التعاطي مع الأعراض والبحث عن أسبابها يساعد كثيرا في الحيلولة دون الوصول إلى وضع يصعب معه إصلاح ما فسد في الكبد.

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