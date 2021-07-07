تراند الفن: استفتاء على 4 تحف لاختيار “قطعة يوليو” بمتحف الفن الإسلامي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أعلن متحف الفن الإسلامي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إجراء استفتاء شعبي لمحبي الآثار، لاختيار “قطعة شهر يوليو”، لتكون في المدخل الرئيسي للمتحف.

وعرض متحف الفن الإسلامي 4 قطع أثرية؛ ليتم اختيار واحدة منها للعرض، حسب الاستفتاء الشعبي لمحبي الآثار.

وشملت القطع المعروضة ما يلي:

1- شمعدان من الفضة يعود إلى عصر اسرة محمد علي القرن 13هـ/ 19م.

2- قمقم لحفظ العطور وماء الورد يعود إلى عصر أسرة محمد علي القرن 13هـ / 19م.

3- إبريق وطست من النحاس المزين بطبقة من المينا وتم اكتشافه في إيران ويعود إلى العصر القاجاري “القرن 13هـ / 19م”.

وزُخرفت التحفة بموضوعات تصويرية متعددة، مأخوذة من القصص الإيراني الأدبي، وقد أبدع الفنان في زخرفة الإبريق والطست، وكأنهما صفحات من مخطوط مزوق يتلاعب فيه بفرشاته كيفما شاء، وتضمنت القصص التصويرية رسوم شيوخ ذوي لحى بالتبادل مع سيدات, إحداهن يزين رأسها تاج مذهب، مع الكتابات الفارسية، ورسوم نباتية متعددة.

4- كأس من الزجاج، زُين بزخارف نباتية وهندسية منفذة بالقطع والمينا، وعليه كتابة بخط النسخ مذهبة باسم «محمد إسماعيل» والتحفة مؤرخة بسنة 1261 بمصر وتعود إلى عصر أسرة محمد علي “القرن 13هـ/ 19م”.

جدير بالذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يُعتبر أكبر المتاحف المتخصصة في الفن الإسلامي في العالم، حيث يحتوي على أكثر من مائة ألف تحفة تشمل جميع فروع الفن الإسلامي في مختلف العصور، كما تميزت مجموعاته الفنية بثرائها من حيث الكم والكيف، ما جعله منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر تاريخه، وذلك للإلمام بتاريخ الحضارة الإسلامية في مجالات العلوم المختلفة مثل الطب، والهندسة، والفلك.

وتشتمل مجموعات المُتحف على مخطوطات وتحف في الطب والجراحة والأعشاب، وأدوات الفلك من الإسطرلابات والبوصلات والكرات الفلكية، وفي مجال الفنون الفرعية التي تُمثل مستلزمات الحياة من الأواني المعدنية والزجاجية والخزفية، والحلي والأسلحة والأخشاب والعاج والمنسوجات والسجاد.



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