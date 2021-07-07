شوف عروض العثيم اليوم من othaim market وخصومات عيد الاضحى في اسواق العثيم مول

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم من othaim market بمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك مع أكبر الخصومات المقدمة في اسواق العثيم و العثيم مول في المملكة، حيث يحتوي كتالوج العثيم عروض هذا الأسبوع أكثر السلع الغذائية طلبًا في مدن السعودية، ومن بينها اللحوم، والفاكهة، والخضراوات، والدجاج، وأنواع متنوعة من التمر.

عروض العثيم اليوم من othaim market وخصومات عيد الاضحى في اسواق العثيم مول

نقدم لكم اليوم تخفيضات العثيم على مختلف أنواع الأغذية التي اخترناها لكم بعناية، ما بين الأغذية الغنية بالبروتينات وأيضًا تلك التي تحتوي على الفيتامينات، وتبدأ الخصومات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، الموافق 27 من ذي القعدة 1442، لتنتهي بعد 7 أيام في يوم الثلاثاء القادم أي في 13 يوليو 2021، الموافق 3 من ذي الحجة 1442.

العثيم

اللحوم الطازجة في عروض العثيم الترويجة وفقًا لآخر تحديث تجدوها بأسعار خاصة لأكثر من نوع من لحوم البقر، والعجل، والغنم، والحاشي، ويوجد من كل نوع لحوم بالعظم وبدون,، ونعرض لكم أيضًا تخفيضات العثيم ماركت على الدجاج الكامل والقطع.

عروض العثيم

ازداد الطلب على الفاكهة الصيفية من العملاء، والتي تعد من السلع الغذائية الهامة في درجات حرارة الطقس العالية، ونستعرض معكم اسعار مختلف أنواع فاكهة الصيف من الخوخ، والشمام، والعنب، بأسعار لا تتعدى الـ 10 جنيهات في تسوق نت العثيم لفترة محدودة.

اسواق العثيم

التمر هو من أكثر الفاكهة التي يتم شراؤها على نطاقٍ واسع في المملكة والوطن العربي، حيث أنه بجانب أنه من السنة أكله يوميًا إلا أنه يتميز أيضًا بكثرة أنواعه، فيوجد منه عجينة التمر، وتمر ربيعة و لونا و روتانا ، وجميعا تتطلعون على أسعارها المتباينة في الصورة التالية الخاصة ببعض عروض اسواق العثيم .

عرضنا اليوم على حضراتكم عروض العثيم مول على الأغذية واللحوم والفواكه، كما نعرض لكم المزيد من مقالتنا التي تهتم بسرد أسعار منتجات العثيم أون لاين وخصومات تطبيق العثيم من اكتساب ، مع أفضل خصومات السعودية الخاصة بالأجهزة المنزلية في كافة متاجر السعودية ، ذلك بالإضافة إلى خصومات اسعار الجوالات.