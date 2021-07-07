شوف عروض بنده وهايبر بنده الاربعاء 7 يوليو 2021 الموافق 27 ذو القعدة 1442

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عروض بنده وهايبر بنده

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عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية

عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم بها مخبوزات طازجة بـ عروض مميزة للغاية بحيث يمكنك شراء البسكويت المصري الطويل بسعر 15 ريال فقط. وكرواسون بالجبنة بسعر 10 ريال فقط. و كروسان سادة 5 حبات بسعر 5 ريال. ومعمول بالتمر حجم صغير بسعر 10 ريال، وتوفر عروض بنده وهايبر بنده كيك إنجليزي بـ 5 ريال لـ 250 جرام.

أقوي خصومات بنده وهايبر بنده

عروض بنده وهايبر بنده اليوم بها مجموعة متنوعة ومتميزة من العروض على الكثير من المنتجات. وللراغبين في الحصول على جبن شيدر أبيض وأحمر شراء الـ 500 جرام بسعر 25 ريال. وشراء المرتديلا دجاج سادة وبالزيتون بسعر 20 ريال لـ 500 جرام. وتضم عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية على جبنة قشقوان السنبلة بسعر 10 ريال لـ 250 جرام.

كب كيك بحشوة الكراميل والشوكولاتة والفراولة والفانيلا توفرة بنده وهايبر بنده بـ 10 ريال للعلبة الواحدة. ويمكنك شراء كيك دونات بسعر 10 ريال للعلبة. وتشمل العروض فطيرة 4 مع واحدة هدية بسعر 5 ريال بدلا من 6.25 ريال.