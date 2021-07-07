تراند الفن: المقاصة: مروان حمدي مظلوم في الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة أن مروان حمدي مهاجم الفريق السابق ومهاجم الزمالك الحالي يتعرض للظلم من قٍبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق الأبيض ومن قبله البرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق.

وأضاف سليم في تصريحات تليفزيونية:” الزمالك حصل على خدمات مروان حمدي وهو في أفضل حال، وكان نجم مصر للمقاصة الأول وهداف الفريق، لكن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لا يعتمد عليه بصفة أساسية، ولم يستفد من قدراته حتى الآن، فكيف أدفع بلاعب هداف في آخر دقيقة من زمن كل مباراة وأنتظر منه مردود جيد ؟ ولذلك أرى أن كارتيرون هو سبب تراجع مستوى اللاعب.

واختتم سليم: مصر للمقاصة دائمًا مصنع للنجوم والمواهب في الملاعب المصرية منذ صعود الفريق إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2010 / 2011، وقدمنا أكثر من لاعب أصبحوا نجومًا وانتقلوا لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مثل أيمن حفني وميدو جابر وأحمد الشيخ، بالإضافة إلى حسين الشحات الذي يُعد أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

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