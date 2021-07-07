تراند الفن: القبض على سائقين يطلقان ألعاب نارية ويستعرضان بسيارتيهما في شوارع بورسعيد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:09 صباحاً - ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية سيارتين يقوم قائديهما بعمل حركات استعراضية وإطلاق بعض الألعاب النارية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد.

نجح الفحص في تحديد السيارتين وقائديهما (شخصان – مقيمان بمحافظة بورسعيد)، وكذا مُطلق الألعاب النارية (أحد الأشخاص – مقيم بذات المحافظة).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن #بورسعيد من ضبط السيارتان والمتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بما جاء بالفحص وعللوا ذلك ابتهاجا بعرس شقيق أحدهم.

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