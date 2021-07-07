تراند الفن: اللحظات الأولى لاندلاع حريق دار السلام (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:09 صباحاً - حصل “القاهرة 24” على مقطع فيديو للحظات الأولى لاندلاع حريق شقة سكنية بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، والذي راح ضحيته الطفل “آدم” 10 سنوات، وأصيبت سيدة مسنه تبلغ 80 عاما، باصابات بالغة في قدميها، كما أصيب خال الطفل في كلا ذراعيه.

عدسة “القاهرة 24” انتقلت إلى موقع الحادث، حيث رصدت صورًا للشقة المتفحمة، فقد تحطم جدرانها وساحت أجهزتها، وتفحم أساسها، ولم يبقَ منها سوى ركام وحطام، ورائحة الدخان تملؤها من كل جانب.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا، يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوة وحدة الحماية المدنية، بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

ولقي طفل يدعى “آدم” مصرعه وأصيب شخصان، في حريق نشب في أحد العقارات السكنية، بشارع المحمدي جلال، المتفرع من شارع فرج يوسف بمنطقة دار السلام بالقاهرة، بسب انفجار أحد كابلات الكهرباء، بشبكة الكهرباء بالمنطقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران، للعقارات المجاورة.

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