تراند الفن: حريق داخل شارع طه الصاوي في منطقة صفط اللبن

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت آخر الأخبار 19 زيارة

اندلع حريق كبير داخل شارع طه الصاوي بالقرب بجوار مسجد النور بمنطقة بسفط اللبن، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق ومحاصرته قبل امتداده.

البداية عندما تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنوب حريق في شارع طه الصاوي بالقرب من مسجد النور بمنطقة صفط اللبن علي الفور انتقلت رجال الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق ومحاصرته قبل امتداده العقارات المجاورة

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