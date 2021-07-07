تراند الفن: البيئة تنفذ حملات توعوية بالتعاون مع المجتمع المدني وتُواصل متابعتها لأحوال المقالب العشوائية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تابع فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية النقطة الوسيطة بمركز منيا القمح بالتعاون مع مجلس المدينة، حيث تبين من المعاينة وجود كمية من المخلفات يستخدم مجلس المدينة المعدات التابعة له لنقلها وترحيلها يوميًا إلى مقلب مشتول السوق، في إطار توجيهات وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على مصادر التلوث كافة، وتطبيقاً لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة واستمراراً للمتابعة الدورية لحالة المقالب العشوائية والنقاط الوسيطة.

ونشراً للوعي البيئي للعاملين بالوحدات المحلية والجمهور النوعي، نفذ فرع الشرقية ندوة توعية بالوحدة المحلية بمركز بلبيس، كما تم تنفيذ حملتين توعويتين بمركز الزقازيق حول دور أفراد المجتمع في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وسبل ترشيد استهلاك هذه الموارد.

كذلك تنفيذ ندوتين توعويتين بمقر مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمركز الزقازيق حول دور الشباب فى المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ودورهم الاجتماعى في تعريف غيرهم سبل ترشيد استهلاك هذه الموارد.

كما نفذ جهاز شئون البيئة بمحافظة قنا ندوة توعية بيئية بالتعاون مع جمعية البركة الخيرية بقوص تحت عنوان “دور المرأة فى الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام”، وذلك ضمن حملة “معا للحفاظ على البيئة” التى يدشنها الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بقنا.

وتستهدف الحملة عدد 30 امرأة و فتاة،بهدف تعليمهم كيفيه الحفاظ على البيئة من خلال استغلال أشياء بسيطة بالمنزل، واتباع بعض السلوكيات الإيجابية كالحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام لإضراره بالبيئة، و توضيح البدائل الأخرى من استخدام الحقائب القماش والورق والأوانى الفخارية وإعادة التدوير.

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