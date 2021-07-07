تراند الفن: السماح للمحامين الأجانب بالترافع في المحاكم السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: أصدر مجلس الوزراء أصدر قرارا يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين.

ومدة العضوية في الهيئة السعودية للمحامين، تبدأ من تاريخ تسجيل العضو وتنتهي بنهاية العام المالي.

والشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب للهيئة السعودية للمحامين هي : أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات. وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

ويجب على المحامي الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والأعراف والمعايير المهنية، وأي وثائق تصدرها الهيئة. وتسديد الرسوم المقررة للعضوِية فِي الوقت المستحق. والمحافظة على النظام العام والآداب العامة في أَثناء استخدامه مرافق الهيئة.

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