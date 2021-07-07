تراند الفن: هجم عليها كلب مسعور.. تفاصيل 30 دقيقة رُعب في حياة الطفلة “ملك” (صور فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:09 صباحاً - في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، خرجت طفلة لم يتجاوز عُمرها الـ 10 سنوات، من حارة ضيقة بمنطقة جنينة الحُصري بمدينة الفيوم، ترتدي فستانًا أبيض اللون، يبدو عليها النشاط، تجري مُسرعة من الحارة، لا تدري ماذا يُخبئ لها القدر، قابلها كلبًا مسعورًا وهجم عليها، وعقر ذراعها حتى سقطت على الأرض، وبدأ الكلب ينهش في ذراعها مرات عديدة، وكأنه ذئبًا، حتى أصيبت إصابات مؤلمة في ذراعها، وتم نقلها إلى المستشفى.

الصُدفة أنقذت الطفلة “ملك”، فعند هجوم الكلب المسعور عليها، سمع صراخها عمها، الذي كان متواجدًا في شارع موازي للحارة التي شهدت الواقعة، فأسرع عليها وأنقذها من هذا الحيوان، وفرِّ مُسرعًا حاملها بين يديه، من الحارة التي خرجت منها الطفلة قبل إصابتها.

تجمع العشرات من الأهالي، حول الطفلة، فشهامة عمها أنقذتها من هذا الكلب المسعور الذي لا يرحم أحد، هرعَ عمها وأحضر “الموتوسيكل”، ليكون الوسيلة الأسرع، وذهب بها إلى مستشفى الفيوم العام، لأخذ الحُقن اللازمة حِيال ذلك.

وقال خالد جعفر، عم الطفلة ملك، إنَّه هرعَ مُسرعًا بنجلة شقيقه فور هجوم عليها الكلب المسعور، مما أدى إلى إصابتها إصابات مؤلمة بذراعها.

وأكد جعفر، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إنه ذهب بالطفلة ملك، مُسرعًا إلى مستشفى الفيوم العام، وأخذت حقنة “تيتانوس”، ومصل الكلب، وتم عمل تخييط مكان الجرح، وجارِ المتابعة مع الطبيب لتحسن حالة الطفلة.

وقد حذر خالد جعفر، عم الطفلة ملك، الأهالي بالفيوم، ومنطقة جنينة الحُصري، من الكلاب الضالة، حتى لا تُصيب أطفالهم، أثناء سيرهم بالشوارع، “خدوا حذركم من الكلب المسعور”.

وكان قد شهدت منطقتا جنينة الحُصري والعرضي بمدينة الفيوم، واقعة مؤلمة، حيث انتشر كلبًا مسعورًا بمنطقتا جنينة الحُصري والعرضي، وعقر 3 أفراد، بينهم طفلتان وشابًا، حسب ما روى الأهالي.

وكانت قد شهدت قرى مجاورة لمركز أبشواي بالفيوم، واقعة أخرى من هذا النوع، قِبل أيام، حيث عقر كلب ضال، 23 طفلًا، أثناء سيرهم بالشوارع، وتم إصابتهم إصابات خطيرة في الوجه ومناطق متفرقة في الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لأخذ الأمصال والحُقن اللازمة، الأمر الذي دفع الطب البيطري بالتعاون مع رئاسة مركز أبشواي، بالبحث عن الكلاب الضالة، وتم إعدام 28 كلبًا ضالًا بنواحي المركز والعزب المجاورة له.

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