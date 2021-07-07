تراند الفن: تقرير يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الألبان المحلية مقارنة بالأسعار الدولية

صحيفة المرصد: كشف تقرير نشرته صحيفة “الوطن ” أن ارتفاعات أسعار منتجات الألبان بمختلف الشركات مؤخرا فاقت 8 أضعاف الزيادة على مستوى العالم، حيث بلغ المتوسط محليا نحو 12.25 % مقابل 1.5 % بالنسبة للأسعار الدولية على مستوى العالم بحسب بيانات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «فاو» والتي عدت ذلك نهاية لفترة ارتفاع الأسعار التي دامت 11 شهرًا.

زيادة متواصلة

وذكر “التقرير” أنه وفقا لأحدث بيانات لمنظمة «فاو» بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 120.8 نقطة في شهر مايو، أي بارتفاع قدره 1.7 نقطة (1.5 %) عن المستوى المسجّل في شهر أبريل، وهو ما يمثل زيادة متواصلة على مدى عام، ويرفع قيمة المؤشر فوق المستوى المسجّل العام السابق بمقدار 26.4 نقاط (28 %). ولكن لا يزال المؤشر أدنى بنسبة 22.8% من مستوى الذروة الذي بلغه في ديسمبر 2013. وشهدت الأسعار الدولية للحليب المجفف الخالي من الدسم الزيادة الأكبر في شهر مايو، ما يعكس الطلب القوي على الواردات وسط محدودية الإمدادات الآنية من الاتحاد الأوروبي، كما ارتفعت الأسعار الدولية للحليب المجفف الكامل الدسم بفعل عمليات شراء الواردات الكبيرة، لا سيما من جانب الصين، رغم المبيعات الكبرى من جانب نيوزيلندا. وارتفعت بدورها أسعار الأجبان، وذلك بشكل أساسي بسبب تراجع الإمدادات من الاتحاد الأوروبي وسط نمو الطلب. وفي المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بفعل زيادة الإمدادات المخصصة للتصدير من نيوزيلندا، ما يمثل نهاية فترة ارتفاع الأسعار التي دامت 11 شهرًا.

الأسعار الدولية

وأضاف التقرير بينما بلغت الشركات المتخصصة بإنتاج الألبان ومشتقاتها بنهاية العام الماضي 12 شركة وطنية في المملكة، تنتج 7 ملايين لتر، بسعة تعبئة يومية تتجاوز 18 مليون عبوة، تشمل نحو 35 منتجًا متنوعًا من الحليب الطازج ومشتقاته، تغطي مجمل الاستهلاك المحلي في أنحاء المملكة، ارتفعت منتجات الألبان لعدد من الشركات في أسواق المملكة وصلت لنحو 25 % للزبادي و11 % للحليب.