نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية من 7 يوليو حتى 13 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية وهي العروض المميزة التي تقدمها اسواق عبدالله العثيم هذا الاسبوع وكل اسبوع لجميع عملائها في جميع المدن داخل السعودية. وتتوفر عروض العثيم علي الالكترونيات اليوم الاربعاء وتنتهي في يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 وتضم العروض كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي يحتاجها المنزل.

عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية

عروض العثيم على الإلكترونيات بها عروض رائعة علي طقم طبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 99 ريال بدلاً من 171.95 ريال. وقدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 299 ريال للحبة بدلاً من 382 ريال. وميكرويف جي في سي برو 20 لتر بسعر 169 ريال بدلاً من 239 ريال للحبة. وخلاط كينوود مع مطحنة بسعر 219 ريال للحبة بدلاً من 263 ريال للحبة. وقدر ضغط السيف 9 لتر بسعر 99 ريال. ومكواة كولين بخار بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال.

عروض العثيم على الإلكترونيات

من ضمن عروض العثيم أجهزة كهربائية تخفيضات قوية على طقم قدور هوم اواي 12 قطعة بسعر 159 ريال للطقم. وطقم قدور رويال فورد اف ار 12 حبة بسعر 110 ريال. وطقم قدور باماكو مستر كوك 15 حبة بسعر 325 ريال. ويمكنك الحصول على مستلزمات السفر مثل شنطة سفر باراجون بألوان متنوعة بسعر يبدأ من 85 ريال حتي 125 ريال. وتضم العروض مقلاة رويال فورد 22 سم بسعر 39.95 ريال.

يمكنك تجهيز منزلك بالكامل من خلال الأجهزة المنزلية والأدوات وكافة المستلزمات التي تقدمها اسواق العثيم اليوم. وتشمل العروض على مكنسة كليك اون كهربائية بسعر 149 ريال. ومروحة دونس استاند 16 بوصة بسعر 119 ريال. وخبازة السيف كهربائية بسعر 189 ريال. ومكيف صحراوي دوتن بسعر 299 ريال، وطقم قدور سوبر بسعر 54.95 ريال.

عروض العثيم للاواني المنزلية

عروض العثيم تضم تخفيضات على الجوالات مثل جوال فيفو واي 12 أس بسعر 485 ريال. وجوال تكنو كي اف 8 بسعر 639 ريال. وهاتف لافا بسعر 365 ريال.وجوال نوكيا بسعر 129 ريال. وجوال سامسونج أي 02 بسعر 410 ريال. ويمكنك شراء تلفزيون أوروال 50 بوصة بسعر 1449 ريال. وشاشة تلفزيون اورو ال اي دي بحجم 32 بسعر 599 ريال.