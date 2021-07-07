تراند الفن: وفد الثقافة والإعلام يواصل جولته في الإسكندرية بزيارة قلعة قايتباي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يواصل وفد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار فى مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، جولتهم إلى مدينة الإسكندرية، لتفقد عدد من المواقع الأثرية والمشروعات التى تجرى بعدد منها، فى زيارة بدأت من الأحد الماضي وتختتم غداً الخميس.

ومن المقرر أن يواصل الوفد زيارته لعدد من المواقع الأثرية الهامة من بينها قلعة قايتباي، بحي الجمرك، بوسط الإسكندرية، ومشروع الحماية البحرية بتكلفة تصل إلى 267 مليون جنيهاً، برفقة مسؤولي وزارة الآثار في الإسكندرية.

واستهل الوفد زيارته للإسكندرية بحضور احتفالية وزارة الثقافة، بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح مسرح سيد درويش، بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

كما زار الوفد منطقة آثار أبو مينا العجائبي، لمعرفة الخطوات التى تمت فى المشروع الخاص بخفض المياه الجوفية، و المعبد اليهودي الكائن بشارع النبي دانيال ” الياهو هانبى”، لمتابعة حجم الأعمال والانجازات من المرحلة الثانية من التشطيبات للمعبد ضمن مشروع درء الخطورة بتكلفة 68 مليون جنيه.

وحرص الأنبا كيرلس أفامينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبي، والقمص تداوس افا مينا، منسق العلاقات بين وزاره الاثار والكنيسة ومسؤول عن الآثار في الدير، على استقبال وفد مجلس النواب بمرافقة الدكتور حسام عبدالباسط مدير الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالي.

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