تراند الفن: مستشفى الهلال بسوهاج يعلن خروج أخر حالة مصابة بـ “كورونا”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، خروج أخر حالة من مصابي فيروس كورونا، بعد أن تماثلت الحالة للشفاء التام.

وأكدت إدارة المستشفى في تصريحات لها، أنه تم خلال ال30 يومًا الماضية، استقبال 80 حالة مصابة بفيروس كورونا، جميعهم تماثلوا للشفاء التام.

يُذكر أن الأسبوع الماضي، أعلنت فيه مستشفى سوهاج التعليمي، ومركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، خروج جميع المصابين المحتجزين، عقب تماثلهم للشفاء، ليكون بذلك مستشفى الهلال هو الثالث على مستوى المحافظة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، شفاء وخروج آخر مصاب بفيروس كورونا من العناية المركزة الخاصة بالعزل بالمستشفى الجامعي، وبذلك تصبح عناية العزل خالية من حالات مرضى كورونا لأول مرة منذ بدء الموجة الثالثة.

وقال عزيز إن مستشفى الجامعة تعمل على توفير كافة متطلبات العمل لاستقبال وعلاج المرضي المصابين بفيروس كورونا، والمستشفى في حالة تأهب مستمر لاستقبال أي حالات كورونا تستدعي الحجز في عناية العزل أو في القسم الداخلي، موجهًا شكره لقسمي الصدرية والتخدير والعناية المركزة، وقسم الأمراض المتوطنة وباقي أقسام المستشفى التي شاركت في التعامل مع الجائحة، وكذلك فرق التمريض بالمستشفى الجامعي لما بذلوه من تضحيات بالنفس والوقت والجهد في سبيل عمل اللازم لتعافي وتحسن مرضي الحالات الحرجة المصابة بكورونا.

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