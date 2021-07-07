تراند الفن: أسعار الأسمنت تقفز فوق 900 جنيه للطن

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - قفزت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الاربعاء ، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 900 جنيها، في حين سجل سعر أسمنت المعلم 810 جنيها، و ارتفع سعر أسمنت الصخرة إلى 840 جنيها، وسجل سعر أسمنت السويدي 905 جنيه .

وبلغ سعر أسمنت السويس 870 جنيه .

، فيما سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 810 جنيها، وبلغ سعر أسمنت سيناء 810 جنيها، فيما سجل سعر أسمنت المسلة 825 جنيها.

وبلغ سعر الأسمنت الأبيض 2500 جنيه، وتراوح سعر الأسمنت سوبر رويال وسوبر سيناء بين 2390 و2460 جنيه.

وتنتج مصر أكثر من 80 مليون طن من الأسمنت، بينما يبلغ حجم الاستهلاك في السوق المحلي 50 مليون طن، مما يخلق فائض في الإنتاج يتجاوز 30 مليون طن

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا يوم الثلاثاء بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

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