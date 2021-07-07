تراند الفن: مصادر دبلوماسية تكشف عن تحرك هام من الأمم المتحدة وأمريكا في أزمة سد النهضة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - كشفت مصادر دبلوماسية عن تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد اللقاءات والتصعيد المصري السوداني في مجلس الأمن الدولي.

وقالت المصادر لـ “القاهرة 24″، إن الأمم المتحدة ستدعو إلى انطلاق مفاوضات جادة لسد النهضة الإثيوبي تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفقا لجدول زمني محدد.

وشددت المصادر على تطور هام أيضا يتعلق بعودة حديث الولايات المتحدة الأميركية من جديد عن اتفاق واشنطن حول سد النهضة، والذي كان في عام 2020، والذي وقعت عليه مصر وقتها ولم يوقع السودان بينما لم تحضر إثيوبيا.

وأكدت المصادر على وجود تحركات مصرية سودانية عربية قوية في مجلس الأمن عبر إجراءات لقاءات متعددة مع مندوبي الدول العربية والإفريقية والأجنبية لعرض الموقف المصري السوداني في أزمة سد النهضة.

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