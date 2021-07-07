تراند الفن: السيطرة علي الحريق داخل عشة حمام بصفط اللبن

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تمكنت قوت الحماية المدنية السيطرة علي حريق داخل عشة حمام في أحد العقارات المجاورة الذي أدي الي اشتغال 3 منزل بشارع طه الصاوي بمنطقة صفط اللبن وتم السيطرة علي الحريق دون وقع اي إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حريق داخل عشة حمام المتواجدة علي أحد العقارات بعدما اشتغلت تطاير بعض الحطام المتحرق علي اسطح المنازل المجاورة أدي الي اشتعال الحريق علي الفور انتقلت رجال الحماية المدنية الي مكان الحريق، وتم الدفع بــ 4 سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق ومحاصرته قبل امتداته بالعقارات المجاروة بالمنطقة.

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