تراند الفن: محافظ البحيرة: توريد 290 ألف طن قمح الشون والصوامع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم استلام 15.131 طن قمح حتي انتهاء أعمال التوريد أمس الثلاثاء، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الأربعاء، 289771.281 طن قمح محلي.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 280 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ637 ألف فدان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 37 صومعة وشونة متمثلة في 31 شونة و6 صوامع مطورة.

مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام، وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بـ705 جنيه مصري ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيه مصري ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيه مصري، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

موجها بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين، وذلك لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

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