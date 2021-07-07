تراند الفن: نيرمين الفقي: “وأنا صغيرة ماكنتش واثقة في نفسي وشايفة إني ولد”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - كشفت الفنانة نيرمين عن أنها كانت غير واثقة من نفسها فى طفولتها، ولم تشعر إنها جميلة، وكانت ترى نفسها ولد نظرًا لشقاوتها التي كانت تشبههم، وظلت بهذا الشعور حتى المرحلة الثانوية.

وقالت نيرمين الفقي فى لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة “”ON: “أنا كنت زمان شقية جدًا زي الولاد، ومنت مش شايفة نفسي جميلة”.

وأضافت: “ولما بقيت فى ثانوي أيضًا لم أشعر إني جميلة، لما يقيت فى الجامعة بدأت احس إني جميلة نوعًا ما، خصوصًا لما دخلت الإعلانات، ودلوقتي شقية ولكن بدلع”.

وأضافت عن فكرة الزواج: “اتقدم لي رجال كثيرة، وقابلت رجال كثيرة، وواجهت إختيارات غير صائبة، ولكن محلصش كيمياء، أنا كنت بارة بوالدتي وهي تستحق وهي نفسها كان نفسها تشوف أطفالي، ولكنها كانت خائفة أيضًا، وأكيد ربنا هيراضيني بشخص أستاهله ويستاهلني”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.