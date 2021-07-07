تراند الفن: السعودية تدرس إصلاح نظام المعاشات التقاعدية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد: ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن المملكة تدرس إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، عن طريق مد سن التقاعد والمساهمة بشكل أكبر في إيرادات صندوق التقاعد.

وبحسب “الوكالة” قالت مصادر إن ذلك قد يتطلب أيضا من العمال المساهمة بمزيد من رواتبهم لصالح المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تدير معاشات تقاعد القطاعين العام والخاص.موضحة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تفاصيل التغييرات وما إذا كان سيتم تنفيذها.

و قال مسؤولون سعوديون إن النظام الحالي (نظام المعاشات التقاعدية) غير مستدام. هذا مأزق يواجه برامج التقاعد في جميع أنحاء العالم حيث يرتفع متوسط الأعمار.

و يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للسعوديين 75 عاما، ورغم أن سن التقاعد الرسمي يبلغ 60 عاما للرجال والنساء، إلا أن الثلث يتقاعد مبكرا بعد العمل 25 عاما في القطاع الخاص أو 20 عاما في الخدمة المدنية.

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