تراند الفن: انتفاح البطن يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.. توجه للطبيب فورا عند ظهور هذه العلامات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أوضح الخبراء الطبيون في بوابة Health Engine أن انتفاخ البطن ظاهرة مألوفة إلا أنه في بعض الأحيان ينتقخ البطن بسبب تشوهات خطيرة، بما في ذلك ظهور الأورام السرطانية ونموها.

وأشاروا إلى أن الانتفاخ المطول المصحوب بثلاثة أعراض قد يعني شيئًا خطيرًا، وهذه الأعراض هي: –

الإسهال والإمساك

نوبات الإسهال المتكررة مع الانتفاخ هي علامات مميزة لـمتلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء أو مرض الاضطرابات الهضمية (عدم قدرة الجسم على امتصاص الغلوتين). عادة، الأعراض غير السارة الانتفاخ والإسهال تتبع تناول الطعام. والإمساك، قد يشير إلى حساسية الطعام أو عدم تحمله.

فقدان الوزن

يقول الخبراء إن فقدان الوزن، الذي يحدث على الرغم من عدم وجود تغييرات في النظام الغذائي، يجب أن يكون مدعاة للقلق – خاصة إذا فقد الشخص بشكل غير متوقع 10 في المئة أو أكثر من الوزن. ويمكن أن يرتبط فقدان الوزن غير المحدد بورم معوي متزايد يجعل الشخص يشعر بالشبع حتى بعد تناول كمية صغيرة من الطعام.

النزيف في البراز مع الانتفاخ

يؤكد الخبراء أنه يجب دائمًا مناقشة النزيف مع الطبيب لأنه قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان (مثل سرطان القولون أو الرحم). أحد الإشارات التي تدل على حدوث نزيف للدم داخلي هي براز داكن للغاية.