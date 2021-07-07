نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021 أقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021 هي العروض الجديدة التي توفرها أسواق العثيم في جميع فروعها. وتحتوي على نسب خصومات مختلفة تصل حتى 60% على بعض السلع والمنتجات الغذائية. وتغطي عروض العثيم اليوم جميع ما تحتاجه في المنزل من مستلزمات خاصة بالرجال والسيدات.

عروض العثيم اليوم الاربعاء

تحتوي عروض العثيم اليوم الأربعاء على الكثير من المنتجات المختلفة مثل حفائض فاين بيبي ماكسي الربطة الواحدة بسعر 46.95 ريال بدلا من 71.95 ريال. وفوط صحية كير فري بالصبار 56 حبة بسعر 22.95 ريال للحبة بدلاً من 43.95 ريال. ومناديل وجه كلينكس الربطة بسعر 17.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال. وتضم العروض تخفيضات على مناديل الوجه النورس بسعر 17.95 ريال بدلا من 26.95 ريال. عروض العثيم اليوم بها مقشر مميز للغاية بسعر 25.95 ريال بدلا من 41.95 ريال. ويمكنك الحصول علي كافة أنواع منتجات العناية المختلفة الأخرى.

عروض العثيم اليوم 7 يوليو 2021

عروض العثيم اليوم 7 يوليو 2021 بها كافة منظفات المنزل الاساسية مثل صابون صحون ليمون 1 لتر بسعر 5.95 ريال. بدلا من 12.95 ريال للحبة. وصابون اكسترا وايت بودرة 10 كجم بسعر 36.95 ريال بدلاً من 68.95 ريال. وصابون برسيل 6 كجم بسعر 38.95 ريال بدلا من 51.95 ريال. وجل برسيل للغسالات أزرق 4.5 لتر بسعر 40.95 ريال بدلاً من 59.75 ريال.

ويمكنك الاستفادة بنسبة خصم تصل حتي 54% علي صابون اريال مركز 2.5 كجم بسعر 21.95 ريال بدلا من 47.95 ريال. وجل اريال للغسالات بسعر 39.95 بدلا 46.95 ريال. وصابون تايد مركز الأصلي 2.5 كجم بسعر 17.95 ريال بدلا من 38.95 ريال.

عروض العثيم الترويجية

عروض العثيم الالكترونية بها عروض على كافة أنواع الشامبو مثل شامبو هيد شولدرز انتعاش 600 مل الذي يعد من افضل انواع الشامبو بسعر 18.95 ريال للحبة. وشامبو شولدرز تشكيلة بسعر 13.95 ريال بدلا من 20.64 ريال. وتضم شامبو بلسم هيريال زيت الأركان بسعر 14.95 ريال بدلا من 22.95 ريال. وشامبو بانتين بسعر 22.95 ريال بدلا من 34.50 ريال.

هناك الكثير من المنتجات المختلفة التي ستجدها في نشرة عروض العثيم اليوم، ويمكنك الاطلاع عليها من خلال الصور التي نوفرها لكم في هذا الموضوع. ويمكنك الذهاب إلي الفرع التي ترغب بة وشراء كافة ما تحتاجه والحصول علي نسبة الخصم المتوفرة على المنتجات حتي يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.