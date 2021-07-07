تراند الفن: ايمليانو مارتينيز يحصل على جائزة الأفضل في مباراة الأرجنتين وكولومبيا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 صباحاً - حصل الحارس الأرجنتيني ايمليانو مارتينيز، على جائزة الأفضل خلال مواجهة فريقه أمام منتخب كولومبيا، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من كوبا أمريكا.

ونجح منتخب الأرجنتين، في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب كولومبيا عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وقاد مارتينيز منتخب بلاده إلى نهائي كوبا أمريكا، حيث تصدى لثلاث ركلات ترجيح من الثلاثي “سانشيز – كوردونا – ياري مينا”.

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