تراند الفن: تسمم 5 أشخاص بسبب الـ”شمام” والـ”ملوخية” في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 صباحاً - شهدت محافظة سوهاج، منذ قليل، واقعتي تسمم، في مناطق مختلفة بدائرة المحافظة، أصيب فيهما 5 أشخاص.

ففي مركز جهينة، غربي المحافظة، أصيبت أسرة مكونة من 4 أشخاص بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة “شمام” ناحية قرية عنيبس، دائرة المركز جهينة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية الصحة، بورود بلاغٍ من مستشفى جهينة العام، يفيد بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة إعياء شديدة وقيء إثر إصابتهم بتسمم غذائي.

باالانتقال والفحص تبين إصابة كلٍ من “احمد. أ” 13 عامًا، و”ا.م. م” ربة منزل، و”ا.أ.ا” 9 أعوام، و”ر. ا” 11 عامًا، و”م. ا. ا” 5 أعوام، يقيمون، بذات الناحية، مصابين بحالة إعياء وقئ وتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة “فاسدة” عبارة عن “شمام”.

تم حجز المصابين بالمستشفى وعمل الفحوصات اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما أصيبت طالبة بحالة تسمم، إثر تناولها وجبة طعام منزلية “فاسدة” بدائرة قسم أول، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من

المستشفى العام، بوصول “شفاء. ف. ا” 17 عامًا، طالبة، مصابه بحالة إعياء وقيئ مستمر، إدعاء تناول طعام فاسد.

بسؤال والدها “فراج. ا. ا” 45 عامًا، يقيم بذات الناحية، أفاد بحدوث إصابة نجلته المذكورة، عقب تناولها وجبة طعام منزلي فاسدة، عبارة عن “ملوخية” ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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