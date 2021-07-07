تراند الفن: بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون إيران إلى وقف أنشطتها النووية دون تأخير

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها البالغ تجاه أنشطة إيران النووية، وذلك بعد ما أكده تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن طهران اتخذت خطوات في إنتاج اليورانيوم المخصب.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، مساء الثلاثاء، أن الخطوات الإيرانية لإنتاج اليورانيوم المخصب يعد انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك نظرا لعدم وجود حاجة مدنية ذات مصداقية لدى إيران، للبحث والتطوير في إنتاج معدن اليورانيوم.

ودعت الدول الثلاث إيران إلى وقف جميع الأنشطة التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة، دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات في فيينا بهدف الوصول بها إلى نتيجة سريعة.

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