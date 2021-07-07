تراند الفن: اليونيسف تحذر من أزمة إنسانية تؤثر على 4.5 مليون طفل في جنوب السودان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 صباحاً - قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إن 4.5 ملايين طفل في جنوب ‏السودان ويحتاج ثلثهم إلى الدعم الإنساني بشكل ماس.‏

ونشر الصندوق، تقريرا عن تأثير الأزمة الإنسانية على الأطفال في جنوب السودان، الثلاثاء، قائلا إنه الأمل في أن يجلب الاستقلال فجرا جديدا لأطفال هذا البلد قد تلاشى، لا سيما في ظل فشل اتفاقية السلام التي وُقعت مؤخرا في معالجة التحديات التي تواجه الأطفال الشباب.

وذكر الصندوق أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جنوب ‏السودان يصل في الوقت الحالي إلى 8.3 ملايين شخص، مؤكدا أن هذه هي أسوأ أزمة إنسانية تمر ‏بجنوب السودان منذ الاستقلال قبل 10 سنوات.‏

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