تراند الفن: ضربات الترجيح تصعد بالأرجنتين لملاقاة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 صباحاً - نجح منتخب الأرجنتين، في التأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب كولومبيا، عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف منتخب الأرجنتين في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، بينما تعادل منتخب كولومبيا في الدقيقة 60 عن طريق لويس دياز.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره منتخب البرازيل، يوم الأحد المقبل 11 يوليو، في إطار منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

يذكر أن منتخب البرازيل هو بطل النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب بيرو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.

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