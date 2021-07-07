تراند الفن: طبيب روسي يوضح أهمية تمارين القوة للسيدات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف مقدم البرامج الصحية، أن السيدات يحتجن إلى ممارسة تمارين القوة وبناء العضلات وكذلك التحمل البدني.

ونفى الطبيب فكرة أن النساء لا يحتجن تلك التمارين، بحجة أنهن يتشبهن بالرجال، فالمرأة تحتاج لتمارين القوة لعدة أسباب، أبرزها الوقاية من هشاشة العظام.

وبيّن مياسنيكوف أنه ينبغي على السيدات استخدام الأثقال أولًا بالأوزان الصغيرة من أجل تقوية العظام، ونصح بضرورة تنويع وتقسيم الأوزان المستخدمة بمرور الوقت، ذلك بجانب تمارين القوة والإتزان.

وأكد ألكسندر على ضرورة القيام ببعض الرياضات مثل المشي، الجري والسباحة، بجانب تمارين القوة، والابتعاد عن استخدام التكنولوجيا أكثر من اللازم، فكلها نصائح تؤدي إلى إطالة العمر.

ونصح الطبيب الروسي النساء بتغيير تركيزهن في التمارين الرياضية التي تسعى للتنحيف فقط، ولكن يجب الاهتمام بممارسة الأنشطة البدنية التي من شأنها تقوية العضلات، كما أن زيادة العضلات في الجسم تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، وبالتالي ستحصل النساء على الرشاقة بالإضافة إلى عضلات أقوى.

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