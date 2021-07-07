تراند الفن: اليوم تبدأ إقامة دبي العمل بخدمة انت مميز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن بدء العمل بخدمة أنت مميز اليوم الأربعاء، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً لإدارة حسابات المتعاملين المميزين لديها عبر تخصيص فريق مستشاري الخدمة، وذلك لتذليل كافة المعوقات المتعلقة بالخدمات لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة على مدار الساعة.

وتهدف خدمة أنت متميز إلى الإشراف على كافة المعاملات الخاصة بأصحاب الحسابات من الشركات الكبيرة التي تحتوي على أكثر من 10 آلاف مكفول، وأصحاب الإقامات الذهبية، والفنادق المصنفة بفئة 4-5 نجوم، والشقق الفندقية الفخمة، والشركاء الاستراتيجيين للإدارة.

ويأتي توفير هذه الخدمة بهدف ضمان إنجاز المعاملات ضمن إطار الأوقات المعتمدة، كما تهدف إلى ضمان حصول المتعاملين المميزين على كافة المستجدات الخاصة بمتطلبات الحصول على خدمات الإدارة، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بأصحاب الحسابات المميزة، وضمان إشراكهم أو من ينوب عنهم في عملية التحسين على الخدمات.

وتأتي مبادرة أنت مميز استجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون السعادة ورفاهية المجتمع في صدارة أولويات وأسس العمل الحكومي، مشيراً إلى أن إقامة دبي ارتأت تخصيص هذه الخدمة كخطوة لتأكيد مساعيها في تصميم خدمات متميزة تتمحور حول الإنسان وتحقق سعادته.

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