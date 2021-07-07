تراند الفن: بعد أسبوع من طرحها.. أغنية “يا سهرانين الليل” لهشام عباس تكسر حاجز النصف مليون مشاهدة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:09 صباحاً - حققت أغنية “يا سهرانين الليل” للفنان هشام عباس أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وكانت طرحت شركتا “مزيكا وعالم الفن” مؤخرًا، الأغنية عبر قناتها ارسمية على “يويتوب”، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

وتقول كلمات الأغنية: “يا سهرانين الليل قلبى أنا مال.. طب قولولى أنا هعمل ايه.. ويلى أنا ويل حالي بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه.. ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين.. تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه.. ليل ياليل يا عين واللى بهواه ليل ياليل ياعين.. هياخدني ليه ومين لمس القمر بايديه.. يا سهرانين الليل آه قلبى أنا مال.. طب قولولى أنا هعمل إيه”.

أغنية “يا سهرانين الليل” من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.