تراند الفن: “عمال فلسطين” يطالبون الرئيس السيسي بمواصلة تحقيق الوحدة الوطنية في الداخل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أشاد وفد عمالي فلسطيني يزور القاهرة خلال هذه الأيام، بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مثمناً تواصل العلاقات العمالية والنقابية بين “البلدين”، مستشهداً بالتحركات والأدوار المصرية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة من فتح المعبر وعلاج الجرحى والمشاركة في إعمار غزة، وتنفيذ مبادرة وقف إطلاق النار.

وقال بيان صحفي أمس الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال لقاء الوفد العمالي الفلسطيني مع جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر الاتحاد، وبحضور إبراهيم هيكل، نائب رئيس الاتحاد.

وضم الوفد عبد القادر عبد الله، الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين، ومي أبو علي، نائب رئيس الاتحاد، وحسين قرابصة من دائرة العلاقات الدولية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، وعيد النامولي، نائب رئيس الاتحاد العام فرع مصر، وأسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في قطاع غزة.

وخلال حديثه أكد جبالي المراغي، على دعم عمال مصر الكامل للحق الفلسطيني حتى استرداد أرضه السليبة، موضحاً أن القرارات والتوجيهات الرئاسية بدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي تأتي من منطلق عقيدة الشعب المصري في مساندة الحق الفلسطيني ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

كما شدد على حرص”عمال مصر” على تقوية وتفعيل نشاط الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والتمسك بشعاره “قوتنا في وحدتنا” باعتباره الحاضنة الشرعية والقومية للعمال العرب، وفي القلب منهم “عمال فلسطين” في مواجهة كافة التحديات التي تواجههم في الداخل والخارج.

وأشار المتحدثون من الوفد العمالي الفلسيطني إلى التحديات التي تواجه عمال فلسطين من مؤامرات، مؤكدين على أنهم لن يستسلموا وأنهم متمسكون بشعار “قوتنا في وحدتنا”، وكشف عن تجاوزات الاحتلال اليومية بحق العمال من ممارسات تعسفية، وإعتقالات وسلب الحقوق، والتضييق في مصادر الرزق، والتعنت معهم على المعابر والحواجز.

مؤكدين على أن الاتحاد العام لعمال فلسطين يتعرض لمؤامرات لتهميشه، وعلى مواصلة نضالهم حتى تتحرر فلسطين من “الاحتلال”.

وأشادوا بالدور المصري الذي وصفوه بالمحوري في دعم القضية الفلسطينية برمتها، مطالبين الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطوات تحقيق الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل الفلسطينية، نظرا لما تمتلكه مصر من قدرات لتحقيق ذلك، مؤكدين أن هذه “الوحدة الوطنية” ستكون بداية الطريق نحو الانتصار وجلاء الاحتلال.

وكان الوفد الوفلسطيني قد بدأ زيارته لمصر الأحد بزيارة منظمة العمل العربية، والسفارة الفلسطينية، ومعهد ناصر لتفقد الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

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