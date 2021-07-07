تراند الفن: بعد تشميع محل “الجملي هو أملي”.. تعرف على أضرار “السمين”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:09 صباحاً - “الفشة، الكرشة، لحمة الرأس، اللسان، الكفتة” أو ما يعرف “بالسمين” وهي من اشهر الاكلات الشعبية، ومن الوجبات المحبوبة لدى معظم المصريين، والتى تتوافر داخل المطاعم والعربات المتجولة.

يعد “السمين” من الأكلات الخطرة،ويؤدي تناولها بكثرة إلى الإصابة ببعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي ومرضى القلب،

وقال الدكتور مصطفى ساري استشارى التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″ الدهون تشكل خطورة كبيرة جدا خصوصا مرضى” الضغط والقلب “لما تسببة من لذوجة الدم وارتفاع ضغط الدم، كما تؤدي لانتفاخات في القولون لأحتوائها على كمية كبيرة من “الكولاجين”.

واضاف ان مرضى “النقرس والكلى” ينصح بعدم تناولهم هذة الاكلة لأنها تؤدي إلى مشاكل المفاصل وبعض الامراض الاخرى، كما إنه ا تقوم بذيادة نسبة الدهون في البطن وخصوصا عند “الرجال” والتى تؤي إلى الاصابة بمرض “السكر” من النوع الثاني

وتابع بإنه ينصح باكل كميات كبيرة من الخضار لوجود الالياف التي تساعد علي امتصام الدهون” واكل السلطة وشرب كميات كبيرة من الماء يحسن كفائة الجهاز الهضمي.

وقامت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة غلق وتشميع أحد محال المأكولات، في منطقة المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية لـ إبراهيم الطوخى صاحب مسمط بمنطقة المطرية بعنوان الجملي هو أملي.. حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية (الرغيف بـ5 جنيهات)، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

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