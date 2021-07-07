تراند الفن: مركز اللغات بـ “آداب جامعة حلوان” يفتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية.

وأفاد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال اتاحة العديد من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة ومتنوعة، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

وفى السياق ذاته أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، أن مواعيد حجز امتحانات شهر يوليو تكون يومي 13، 27 يوليو 2021، مشيرة إلى أن مركز اللغات بكلية الآداب يقدم العديد من الأنشطة منها عقد دورات تدريبية فى اللغات الأجنبية المختلفة لتنمية مهارات الطلاب، بالإضافة إلى عقد امتحان تأهيل اللغة الانجليزية لطلاب الدراسات العليا، وتقديم خدمة ترجمة معتمدة لجميع أنواع الشهادات والمستندات الرسمية من جميع اللغات إلى اللغة العربية أو العكس.



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