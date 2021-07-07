تراند الفن: حركة غير أخلاقية من حارس الأرجنتين بعد حوار مثير مع مدافع كولومبيا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:09 صباحاً - نجح منتخب الأرجنتين، في التأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب كولومبيا، عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

والتقطت الكاميرات حركة غير أخلاقية من إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين، وذلك بعد حوار مثير مع ياري مينا مدافع كولومبيا، وجاء الحوار بين الثنائي خلال ركلات الترجيح كالتالي حسب قناة “TNT Sports”.

‏- ايميليانو مارتينيز: “أنت عصبي، اليكس كذلك يا مينا ؟ أستطيع أن أقول إنك متوتر جدًا الأن، وانا اعرف اين ستسدد، وأريدك فقط ان تقوم بمشادة وتنظر كيف سأقوم بـ اكلك بعد قليل”.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره منتخب البرازيل، يوم الأحد المقبل 11 يوليو، في إطار منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

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