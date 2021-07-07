نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعيه الموافق 7 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده الاسبوعيه والتي تعد من افضل العروض في المملكة العربية السعودية حيث ينتظرها جميع المواطنين في مختلف المدن مكه وجده و الرياض حيث تقدم افضل و أجود أنواع المنتجات الغذائية من فواكه و خضروات وجميع أنواع البقوليات و المكسرات و الحلويات وجميع أنواع المعلبات الغذائية و الأدوات المنزلية بخصومات كبيره للغايه كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات التي تقدمها في جميع المتاجر و الأسواق حيث يستمر هذا العرض حتي 14 يوليو 2021 .

عروض بنده الاسبوعيه

تحتوي عروض بنده علي جميع الأدوات المنزلية و الكهربائية بتخفيضات كبيره للغايه كما تحتوي علي جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء وجميع مستحضرات التجميل كما تضم جميع أنواع الفواكه و الخضروات كالتفاح و العنب و البطيخ و الكمثري و الأناناس و المانجوا وجميع البقوليات كالعدس الأحمر و الفاصوليا و المكسرات المشكلة وجميع أنواع التمر و المشروبات الطازجة.

مجله عروض بنده الاسبوعيه

تحتوي عروض بنده علي جميع انواع الجبن الذي يعشقه جميع الأشخاص حيث تقدم جبن ابيض ملح خفيف بسعر 27.95 ريال سعودي و جبن رومي جرين لاند بسعر 34.95 ريال سعودي و الجبن الموزاريلا بسعر 22.95 ريال سعودي و الجبن الحلوم استرا بسعر 36.95 ريال سعودي والحلاوه الطحينه و الجبن الاسطنبولي لبنه تركيه و القشطه الطازجة تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الجوالات بمختلف أنواعها مثل فيفو و ريلمي و ايفون وسامسونج و هواوي و تابلت بسعر 629 ريال سعودي.

تحتوي عروض بنده الاسبوعيه علي ساعات ذكيه كما تضم أيضا جميع انواع الشاشات التليفزيونيه مختلفه الأحجام و الأنواع كما تضم جميع الأجهزة المنزلية كالقطاعة بسعر 59 ريال سعودي و الخلاط مولينكس وعصاره مولينكس ومكواه بخار للملابس و الفرن الكهربائي و الخلاط أيضا كل ذالك تشمله عروض بنده في عروضها الأسبوعية من كل أسبوع

تشمل عروض بنده جميع ما يحتاجه كل الاشخاص من ملابس للرجال و النساء كما تحتوي علي بطانيه ناعمه بسعر 25.95 ريال سعودي و وساده ناعمه بسعر 1.95 ريال سعودي كما تقدم ايضت قميص رجال اكمام طويله بسعر 24.95 ريال سعودي و وساده كرسي بسعر 11.95 ريل سعودي و طقم بيجاما ولادي بسعر 24.95 ريال سعودي و بلوزه نسائي وشورت سباحه ولادي ايضا.

كانت هذه عروض بنده الأسبوعية و التي قدمناها لحضراتكم من خلال مجله العروض الأسبوعية كي تتعرفوا علي جميع المستلزمات الغذائية و الأدوات الكهربائية و المنزليه التي يحتاج اليها كل بيت بخصومات كبيره للغايه لجميع المواطنين كي يستفيدوا من هذا العرض الأسبوعيه و الذي ينتهي يوم الثلاثاء 14 يوليو.