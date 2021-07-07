نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم من اهم وافضل العروض التي ينتظرها الجميع في كل أسبوع في المملكة العربية السعودية حيث تقدم جميع ما يحتاجه المواطنين من مستلزمات و أدوات حيث تتيح لجميع الأشخاص جميع المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات طازجه وجميع نواع المشروبات والمعلبات الغذائية واللحوم والأسماك كما تضم أيضا جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بخصومات كبيره للغايه حيث يتصل الي 50% كي يستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة حيث ستمر هذا العرض حتي 14 يوليو 2021 .

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي العديد من المستلزمات الغذائية كالرز البسمتي وجميع أنواع اللحم حيث تقدم اللحم الحاشي بدون عظم و لحم عجل بقري و لحم حاشي بالعظم وجميع انواع الجبن حيث تقدم الجبن الرومي بسعر 28.95 ريال سعودي و جميع أنواع الزيوت كزيت الزره وزيت عباد الشمس كما تحتوي علي جميع أنواع المنظفات التي يحتاجها كل بيت بخصومات تصل إلى نصف السعر في جيمع اسواق ومتاجر عبدلله العثيم.

مجله عروض العثيم اليوم

تضم عروض العثيم علي مناديل الوجه بسعر 19.95 ريال سعودي و ورق المطبخ بسعر 10.95 ريال سعودي و ورق المطبخ التي تحتاج اليها جميع النساء في المطبخ بسعر 13.95 ريال سعودي و جميع مستلزمات الاطفال و الفوط الطبية المعقمة بسعر 18.95 ريال سعودي كما تشمل جميع أنواع الحلويات و الشوكلاته حيث تقدم الشوكلاته الجالاكسي بسعر 8.95 ريال سعودي و شوكلاته جواهر بسعر 54.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع البسكويت حيث تقدم لعملائها بسكويت شاي بسعر 14.95 ريال سعودي و بسكويت اوريو بسعر 11.50 ريال سعودي و بسكويت معمول بالتمر و جميع المعجنات الشرقية و المنظفات الهامة والتي يجب تواجدها في كل بيت في المملكة العربية السعودية.

تحتوي عروض العثيم جميع أنواع المنظفات ومستحضرات التجميل وجميع أنواع المساحيق التي تحتاج اليها جميع النساء بخصومات كبيره للغايه حيث تصل الي نصف الثمن كي يتمكن جميع الأشخاص من الاستفادة بتلك المنتجات حيث تقدم صابون تايد و مبيض للملابس ديتول و صابون ديتول و منظف كلوركس بسعر 14.95 ريال سعودي و صابون لليد و جل للاستحمام بسعر 14.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض العثيم اليوم والتي قدمناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني والتي تضم افضل و أجود أنواع المنتجات بخصومات تصل الي50% لجميع عملائها في جميع المتاجر و الأسواق كي يسفيدوا من تلك المنتجات كالملابس و الأدوات الكهربائية و المنزلية و جميع أنواع اللحوم و الأسماك و المخبوزات بجميع أنواعها حيث يستمر هذا لعرض لمده أسبوع فقط وحتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يوليو 2021 .