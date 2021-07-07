تراند الفن: أبرزها ممارستها في الصباح الباكر..نصائح لممارسة الرياضة في فصل الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:09 صباحاً - هناك مجموعة من النصائح قدمها خبراء الرياضة، يفضل اتباعها عند ممارسة الأنشطة البدنية، أهمها القيام بها في الهواء الطلق في موسم الصيف وليس الصالات، مع مراعاة اختيار التمارين والوقت المناسبين.

ينصح الخبراء بممارسة الرياضة في الهواء الطلق بالصباح الباكر، ويجب تجنب القيام بها في الطقس الحار، لأن أشعة الشمس في الصباح الباكر هادئة وغير نشطة، إضافةً إلى الجو المُنعش الموجود به، كما أن القيام بالأنشطة الحركية ليلًا، قد تُسبب صعوبة في التنفس، وخاصةً خلال النوم.

ولا بد من اختيار الأنشطة البدنية المناسبة لمستوى اللياقة والعمر، وكذلك اختيار برنامج خاص للتمارين، كما يُنصح بالتركيز على شرب الماء بانتظام، وذلك لأن درجات الحرارة تتغير باستمرار في الهواء الطلق، ولكن في الصالات الرياضية تكون شبه ثابتة.

ونبه الخبراء على ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية والشاي والعصائر التي تحتوي على سكريات كثيرة، وكذلك مشروبات الطاقة.

ولا بد من التركيز على نوعية الأحذية المستخدمة في أوقات الرياضة، حيث يجب أن تكون مريحة ومناسبة لنوع التمرين، واختيار الحذاء الخاطئ أثناء أداء الأنشطة البدنية، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية بالغة تلحق الضرر بالقدم والركبتين وأيضًا منطقة الحوض.

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