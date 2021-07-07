نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 7 يوليو 2021 اشتري وزود رصيدك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 7 يوليو 2021 والتي تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 22 من ذي القعدة 1442 ولمدة أسبوع، حيث تنتهي الثلاثاء المقبل الموافق 13 يوليو 2021، أسواق العثيم من أكثر مراكز التسوق الذي يفضلها الجميع، نظراً لوجود بعض المنتجات الخاصة بها والتي قد لا تتوفر في أي مراكز أخرى للتسوق، مثل منتجات زود وهي المنتجات الخاصة بمخابز العثيم، إلى جانب منتجات فيكتو وهالي وهي منتجات للبقالة بديلة عن منتجات أخرى بنفس الجودة والطعم الرائع مع توفير سعر أقل وعروض مستمرة، إليكم عروض العثيم ماركت بصفحة واحدة لهذا الأسبوع.

عروض العثيم الأسبوعية 7 يوليو 2021

نظام جديد للنقاط اتبعته اكتساب وهي منظومة النقاط والخصومات التابعة لمراكز تسوق عبد الله العثيم، حيث كان عملاء اكتساب في السابق يستفيدون من الكارت بخصومات مباشرة فقط ووجود عروض مخصصة لهم، ولكن تم تطوير منظومة كروت اكتساب لتصبح منظومة نقاط، أي أنه حين تشتري مجموعة معينة من المشتريات يضاف لك رصيداً من النقاط التي تُضاف إلى حسابك في اكتساب.

يمكنك فيما بعد تبديل تلك النقاط إلى مشتريات جديدة، وهذه الخدمة مفتوحة لكل عملاء اكتساب السابقين والجديد على أن يتم تسجيل بيانات صحيحة خاصة بكل عميل، ويتم إضافة الرصيد بعد مرور 24 ساعة من إجراء عملية الشراء، وهذه الخدمة متوفرة في كافة فروع العثيم وركن العثيم، وتسري الخدمة على العروض المشار إليها فقط وليس كل العروض المتوفرة في مجلة العروض أو بداخل الفروع.

أما عن عروض العثيم لهذا الأسبوع فهي تشمل الكثير من المنتجات بخصومات تصل إلى 50 في المائة على بعض المنتجات مثل الشيكولاتات وغيرها، لاقتراب عيد الأضحى المبارك، توجد عروض مثل عروض الأرز والزيت والسكر وأساسيات المنزل، إلى جانب العروض الصيفية المنعشة التي تتمثل في الفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى عروض اللحوم وتخفيضات كبيرة على أسعار اللحوم في هذا الأسبوع، إليكم أحدث عروض العثيم كما يلي: