تراند الفن: الاتفاقيات والمواثيق تمنع إثيوبيا من الملئ الثاني لسد النهضة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن الاتفاقيات والمواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها بما يعني عدم إمكانية قيام الجانب الإثيوبي بالملئ الثاني لسد النهضة.

وأضاف الحصري في تصريحات خاصة لـ” القاهرة 24″: مصر تسعى إلى التوصل لحلول سلمية لأزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن الجانب المصري ينتظر انعقاد مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة بعد غد الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

ووجّه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًّا إلى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

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