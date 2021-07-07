تراند الفن: موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يلتقي منتخب البرازيل، مع منافسه الأرجنتين، يوم الأحد 11 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الماراكانا، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وستقام المباراة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى دور النهائي بعد الفوز على كولومبيا عن طريق ركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب البرازيل بعد الفوز على بيرو بنتيجة هدف دون رد.

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