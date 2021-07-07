فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 صباحاً - نقلت وسائل إعلام سعودية، عن مصادر أن مجلس الوزراء السعودي ، أصدر قرارا

يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع

بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين.

ووفقاً لجريدة “الوطن” نص قرار مجلس الوزراء على الموافقة على تعديل الفقرة

(1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس

الوزراء رقم (317) وتاريخ 8/‏ 7/‏ 1436، وذلك بحذف كلمة «السعوديون» من تعريف

العضوية الأساسية للهيئة.

وكان يقتصر سابقا السماح لمكاتب المحاماة استقدام أجانب على وظيفة مستشار

قانوني، والوظائف المساندة لمكتب المحاماة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا فريدًا من نوعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.