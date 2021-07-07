تراند الفن: وزيرة الهجرة تهيب العالقين بالإمارات بعدم الاعتداد بأية معلومات تصدر من جهات غير رسمية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تهيب السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، المصريين بعدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر.

كما تجدد وزيرة الهجرة دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة “دولة ترانزيت” بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عبر الرابط التالي

‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

وناشدت الوزارة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.

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