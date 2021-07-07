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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 4 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن أن وزارة الرياضة بصدد السماح للجماهير بدخول الملاعب خلال الموسم الجديد، دون التقيد بنسبة محددة، على أن يكون ذلك للمحصنين فقط.
وبحسب “الشرق الأوسط”، كان حضور الجماهير للملاعب قد استُؤنف منذ منتصف مايو الماضي، في الجولتين الأخيرتين من دوري الموسم المنصرم، وذلك بنسبة 40% من سعة المدرجات.
وذكرت المصادر، أن الوزارة ستسمح للمحصنين بجرعتين أو جرعة واحدة من لقاح كورونا أو المتعافين من الفيروس بالحضور بالسعة الكاملة للمدرجات.
ورأت المصادر أن يسهم هذا القرار في انتعاش خزينة الأندية الرياضية التي تكبدت خسائر مالية منذ تعليق حضور الجماهير للملاعب في مارس 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بشرى سارة بشأن عودة الجماهير للملاعب بنسبة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.