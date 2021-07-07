تراند الفن: محمد عبد الظاهر المطارقي يكتب: حكايات من الواقع والحياة عن فريد معوض

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 صباحاً - ثمة حدس يتغلغل في أغوار النفس السحيقة..قد يطفو فجأة الي السطح ليعلن عن حدوثه بيقين..ثم يتواري في خبايا النفس ويختفي…هكذا توالد لدي احساس ناطق ان هذه هي المرة الأخيرة التي أراه فيها..تأملته بعمق وقد احتوتني حالة من حالات الأسي والحزن…شعور جارف يؤكد لي أنه قد رحل بالفعل وأن الذي يرقد أمامي الآن هي مجرد صورة شاحبة استدعاها عقلي الباطن…لقد انتهي..انطوت صفحته الي الأبد…لم يعد بوسعي أن أراه..أو أسمع صوته الشجي المعجون بالدفء الانساني الخالص..أكد لدي هذا الشعور حضور الأديب جار النبي الحلو…توزعت نظراتي بينهما..واسترجعت المشهد الأول الذي جمع بيننا….كان ذلك منذ سنوات وسنوات.. وكأن جار النبي أبي الا أن يكون مشاركا في المشهدين معا..مشهد البداية..ومشهد النهاية.

وقتها كنت طالبا بالفرقة الثانية بالمرحلة الثانوية…وكان الأستاذ جار النبي الحلو سكرتيرا بالمدرسة…وكنت سعيدا بذلك..وكثيرا ما كنت اتفلت من بين الحصص وأذهب اليه في مكتبه لنتبادل أطراف الحديث..والتي تدور حول الأدب وفن القصة القصيرة…وأعرض عليه بعض القصص التي قمت بكتابتها.. وأستمع اليه بشغف وهو يحكي لي عن حياته…ورفقاء جيله كالمنسي قنديل..وفريد أبوسعدة..وسعيد الكفراوي..

وذات يوم مشرق.. وبينما أجلس في الفصل أنصت الي المعلم..اذا بالأستاذ جار علي باب الفصل يسأل عنى..ولما رآني استأذن من مدرس الحصة في أن أخرج معه…وحملت حقيبتي وخرجت مبتسما ..وأنا أتساءل بيني وبين نفسي..ما الموضوع يا تري…خيرا !!

وهبطنا الدرج..وولجنا باب مكتبه..واذا بشاب قد تجاوز العشرون من عمره يجلس..يبدو عليه الخجل..صافحته وجلست..قدمني الاستاذ جار اليه: ” محمد المطارقي” الذي تكلمت معك عنه..ثم توجه الاستاذ جار نحوي قائلا: “فريد معوض ” بيكتب قصص.

وطلب الاستاذ جار منه أن يقوم بقراءة قصة علي مسامعي كان قد قرأها منذ قليل علي مسامع الأستاذ جار..وكانت بعنوان” عود ثقاب” واستمعت الي القصة..ثم أعلنت له عن رأيي..فابتسم الاستاذ جار قائلا له: “أرأيت.. كما قلت لك..”

ودق ناقوس المدرسة يعلن انتهاء اليوم الدراسي…وخرجنا سويا..وانطلقنا في شوارع المحلة..والتي أفضت بنا الي شارع البحر..مضينا نتحدث بمنتهى الحميمية..كأننا نعرف بعضنا منذ زمن بعيد.. كان شابا نحيل الجسم..خجولا.. يقيم بقرية اسمها سامول التابعة لمركز ومدينة المحلة.. يعشق القراءة..وله محاولات في كتابة القصة القصيرة…وهكذا توطدت بيننا العلاقة الي حد كبير..فذهبت الي قريته وتعرفت علي أسرته الطيبة و صرنا نتواصل سويا من خلال الرسائل المكتوبة( الجوابات) والتي يحملها زميل لي بالفصل يدعي ممتاز كان شقيقا لزوجته ويقيم معهم بالقرية..

وأصبحنا متلازمين..

كان فريد متزوجا وعنده ثلاث أطفال “محمد وأحمد..وطفلة صغيرة تدعي إيمان”..وكنت أنا لا أزال طالبا بالمرحلة الثانوية…ومن خلال علاقتي بفريد تعرفت علي كل الأصدقاء بسامول وصرت واحدا منهم..نلتقي جميعا في بيت فريد .. نأكل من طعامهم الشهي..وننال من دعوات والدته الطيبة.. ويأتي الي بيتي بمنطقة الرجبي أحد أحياء مدينة المحلة..ومضت الأيام ..وتوطدت العلاقة بيني وبين فريد معوض وأقنعته أن يحضر نادي الأدب بقصر ثقافة المحلة فهناك أدباء وشعراء سوف يعجبونه كثيرا…وبالفعل حضر فريد…واستطاع ببساطته وعفويته كشاب ريفي أن يتعرف علي الأدباء ويرتبط بأواصر صداقة…و محبة..

كان الذهاب الي سامول متعة وشغف.. وحالة من حالات الابتهاج.. ثمة بكارة وطزاجة تحتوينا ..ألفت الذهاب الي تلك القرية المتدثرة بأغلفة من القري المحيطة..هاهو الباص يطوي الأرض المتربة المتلوية..علي جانبه الأيمن حقول ممتدة..وأشجار وارفة الظلال تعانق الأفق البعيد..وعلي الجانب الآخر نهر يجري كطفل متوقد الحركة.. ونساء علي حافة النهر منهمكات في غسل الأوعية و الأواني المنزلية.. وصبية عراة يتقافزون و يتضاحكون وهم يحتضنون المياة الدافئة في سعادة وابتهاج….هذا هو عالم فريد…عالم ثري ..شديد التفرد ..هكذا استطاع معوض أن يغوص في أعماقه ويسبر غور شخوصه ويتماهي مع أحلامهم البسيطة معبرا عن أدق تفاصيل حياتهم…

امتدت علاقتي بفريد معوض حتي لحظات الوداع الأخيرة…تعمق بإنسانيته الرهيفة في أعماق نفسي وجمعت بيننا محبة خالصة وأحلام مشتركة..توثقت علاقتي بكل ماله علاقة بفريد..

فريد يمتاز بقدرات عجيبة.. فهو الفلاح البسيط الذي لا يملك أرضا ولا فأسا استطاع أن ينقل الينا عالم القرية بكل تفاصيلها بمهارة وامتياز.. هو الموظف بالشئون الاجتماعية الذي استمد من وظيفته أجواء أخري تسيل انسانية تناولت شخصيات بائسة لتضاف الي عالم القرية.

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